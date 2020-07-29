大都會公園內的熊猴森樂園上周末開放，吸引成千上萬民眾前往玩樂，新北市高灘地工程管理處長謝俊隆29日市政會議報告，提出新北水岸2030願景，將打造4條生態廊帶，增加10處全齡共融遊戲場，並串連桃園市大漢溪流域、跨台北市的新店溪流域及跨基隆市的基隆河流域，完成3條城市水岸智能旅遊帶，讓民眾更親近水。

謝俊隆說，新北市是一個健康宜居的城市，河濱公園擁有廣大的休閒綠地空間，正好補足市區綠地空間不足，市府在維持河川基本防洪功能條件下，建設河濱公園，提供民眾一個友善、全齡及多元遊憩空間。

謝俊隆指出，河川行水區擁有都會中難得的大片綠帶空間，以平均一年來3個颱風計算，需要封閉高灘地防汛僅25天左右，在良好管理策略，一年平均還有340天可提供民眾休憩使用，世界上先進城市都充份利用河岸空間，營造親水休憩環境。

侯友宜說，河川最重要的功能還是排洪防洪，高灘地建設要以不影響河川原有防洪功能為最高原則，要注意管理維護，以維持河川基本的防洪功能。

侯友宜說，另外要加強跨堤設施及友善電梯的施作，打破堤防的阻隔，讓民眾能親近河濱公園，更要加強與周邊城市的合作，串接北北基桃水岸生活圈。

(中時 )