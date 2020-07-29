34歲流量女王楊冪最近上節目自曝私下個性，她坦言在朋友中是比較理性的一群，若朋友打來訴苦，會盡量不放大對方情緒，若有朋友向她借錢，她一向是不借的，因為總有人會覺得「妳現在是大明星了，應該不會來討錢吧！」借多了反而傷了彼此感情，索性不借省得麻煩又尷尬。

楊冪近日上《親愛的請放鬆》分享人生觀，她自認在朋友中定位是「溫順的小可愛」，但若身邊的人想要借錢，為了怕道德綁架等奇奇怪怪的事，她寧可選擇不借，以免討債傷害友情，主持人又問她是否做任何事都有很明確的標準和答案？楊冪則說會這樣做只是為了活得舒服，若被誤解，楊冪也不想花大多力氣解釋，若是很好的朋友，她能做的就是把知道的事用微信全部告訴對方，「你還是不願意相信我的話，我也覺得我沒關係」。

楊冪坦言，自己的標準就是問心無愧，她會對朋友說「你辛苦了」，但不見得會對別人發的抱怨文回應，直言：「每一個人都很辛苦，所以憑什麼要別人瞭解你的辛苦」，見此，網友回應：「大冪冪看得太透徹」、「冪姐為什麼能紅？就是因為不賣慘有一顆強心臟，一直努力」、「確實，有些人借錢之前是孫子，還錢時候是大爺」、「借錢的事處理不好真的好傷感情」。

(中時新聞網)