（瞄準全球暖化食安危機，達邦推動物益生菌搶市。圖／達邦蛋白提供）

全球暖化，專家預測高溫恐影響人類與動物的健康，達邦蛋白（6578）瞄準食安危機，29日宣布，自行研發的益生菌合生元產品-「達邦來富」，將可保護動物免受壞菌的傷害，並減少壞菌抗藥性的產生，目前已全面上市。

達邦蛋白董事長劉郁芬表示，該公司已與擁有20萬隻中雞規模的自動化養雞場-台南健達中雞場共同合作，試驗使用100天發現，飼養全期雞群健康穩定，不需使用抗生素，也無疾病爆發，育成率達98.4%。

劉郁芬表示，氣候異常，家禽常因光線過亮、密集飼養等干擾而引起不安、驚嚇等劇烈動作導致身體產生熱緊迫的現象，損害腸道形態和黏膜的完整性，導致消化力下降，腸黏膜細胞間產生縫隙，讓有害菌侵入造成雞隻發炎的現象，影響肉質的安全性。

若要改善熱緊迫的傷害，添加益生菌是一項很好的選擇，主要是提供功能性益生菌群，維持有益菌相的平衡，透過有機酸、抗菌胜(月太）、細菌素等多種機制減少壞菌增殖，以降低動物發炎反應。

劉郁芬表示，達邦來富是一種天然活性微生物製劑，具有無毒、無副作用的特點，能夠幫助動物調整動物免疫等功能，提高飼料利用率及生長，近來更與南部醫學中心共同合作，研究發現可以有效抑制金黃色葡萄球菌、沙門氏菌、大腸桿菌、弧菌與產氣單胞菌等，保護動物免受壞菌的傷害，同時減少壞菌抗藥性的產生。

(工商 )