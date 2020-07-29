根據WHO的調查，每年有超過80萬以上的人死於自殺，也就是每40秒全球就有1人以自殺結束生命，此外，在2019年新冠肺炎還沒有開始流行前，就有報告顯示，美國有三分之一的人有憂鬱及不安的傾向，心理健康有惡化的趨勢。

每支手機不可或缺的，莫過於鋰電池。但根據英國薩塞克斯大學布萊頓和薩塞克斯醫學院（BSMS）及倫敦國王學院最新公布的論文顯示，飲用水中所含有的「鋰離子」，能夠讓自殺率下降。

論文的主要編寫者、教授梅門（Anjum Memon）表示，因為新冠肺炎的流行，讓公共衛生的重要性到了新的高度，而且社會大眾的心理健康也需要被改善，降低不安、憂鬱、自殺的發生率，都是非常迫切的事情。梅門教授所帶領的研究團隊，也持續研究讓不安者能夠減少自殺機率的藥品。

研究針對1946年至2018年共415篇的論文進行分析，也探討日、美、英、義、澳、希等國共1286個城市及區域的下水道及公共飲用水所含有的鋰離子濃度與自殺死亡率的關係。結果發現，在飲用水中若是有較高的鋰離子濃度，具有抑制自殺的效果，該地區的心理健康也有改善。

加拿大精神科醫師羅夏（Wegdan Rashad）則表示，鋰離子具有保護腦神經細胞的作用，也是不可或缺的神經營養因子。此外，研究也表示，鋰離子也存在於礦泉水及經乾燥後的海帶及海產中，可以透過飲食來攝取。

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(中時新聞網)