蘋果（Apple）將在下半年推出的iPhone 12系列（暫定名稱），預計將支援5G、採用iPhone 4當年的方經典方正邊框設計，頗受期待。近日有疑似監管單位的資料流出，曝光了iPhone 12系列的電池電量，然而可能會叫不少人失望。

外媒從韓國產品安全性認證機構 Safety Korea 以及中國大陸3C認證相關來源，綜合曝光了iPhone 12系列的型號以及電池容量。電池容量直接關係到手機續航力（當然韌體的調教也是主要關鍵之一）。據了解4款iPhone 12系列新機的電池容量、與前一代相比的落差都已全數曝光。

1.iPhone 12 (5.4吋) – A2471 – 2227mAh，比前代減少833mAh

2.iPhone 12 Max (6.1吋) – A2431 – 2775mAh

3.iPhone 12 Pro (6.1吋) – A2431 – 2775mAh，比前代減少231mAh

4.iPhone 12 Pro Max (6.7吋) – A2466 – 3687mAh，比前代減少282mAh

從機身螢幕尺寸的變化來看，iPhone 12從iPhone 11的6.1吋降到5.4吋，機身勢必更筱，電池縮減頗為合理，但幅度高達28%，也滿驚人的。iPhone 12 Pro以及iPhone 12 Pro Max對比iPhone 11 Pro 系列電量也有所下滑，在支援5G的前提下，這項調整實在令人對於iPhone 12系列的續航力感到擔憂。

針對從監管單位方面曝光的iPhone 12系列電量，爆料達人之一的 Komiya（@komiya_kj） 倒是有不同看法，認為iPhone 12 Max(6.1吋、雙鏡頭機種)的型號應該是A2479，電量則是2815mAh。而至於同為6.1吋的機種，為何電量有所差異，他則是指出這是因為iPhone 12 Pro搭載更大相機模組的緣故（佔據更大機身內部空間，壓縮了能擺放電池的空間）。

Q.

Why does 12 Pro have smaller battery than 12 Max?



A.

Because 12 Pro has bigger camera component than 12 Max — Komiya (@komiya_kj) July 28, 2020

相對於Android旗艦手機來說，iPhone的電量一直以來都處於落後，但由於iOS的輔助，整體在續航力上的表現可說是在伯仲之間，或甚至更為超前。但支援5G代表手機會處理更大頻寬、更多任務，耗電量勢必提升，這也就是不少5G手機都搭配大電量電池的原因。而iPhone 12系列不僅沒有提升電量，電量還下滑，因此就更令人對電池續航力不抱信心。

關於今年蘋果的秋季發表會，Twitter 用戶 iHacktu Pro  (@ihacktu)爆料，蘋果將在9月8日舉辦線上形式的發表會，發表全新iPhone、Apple Watch、AirPower、iPad；而10月27則將發表iPad Pro、Apple Sillicon Mac（包含13吋MacBook Pro以及MacBook），而10月份的發表會若非僅有線上形式，也就是說舉辦了實體發表會的話，Apple Glassed也就是蘋果的AR眼鏡預計將會亮相！到底這樣的預測會否成真，果粉們都在引頸企盼。

(科技)