33歲女星熊熊擁有天使臉孔及魔鬼身材，主持、通告邀約不斷。她今被《鏡週刊》爆料與開著特斯拉的富二代鄭旭哲僅交往1個就懷孕，年底準備帶球嫁。對此，熊熊經紀人表示「熊熊近期確實較為豐腴，會請她好好注意管理，未來如果有其他好消息，一定跟大家分享，感謝」，無直接否認懷孕待嫁。

熊熊被週刊拍到與鄭旭哲約會多次，兩人更甜蜜挑房、挑家具，男方家境不錯，家裡從事水電工程，熊熊也被目擊進出婦產科，並走VIP通道掩人耳目。據報導，兩人交往4個月，熊熊已懷孕10周，約在交往1個多月就懷孕，可能因未滿3個月習俗而沒公布，但雙方家長已吃過飯，預定婚期在年底。

熊熊手上握有《挑戰吧！大神》、《拜託了！便利商店》與《星光雲！RUN新聞》3節目，之前還代班《綜藝大熱門》，事業看漲之際遇上人生另一半懷孕，也圓了她想當人妻心願。曾與她主持過《大熱門》的憲哥今得知此消息，「如果有的話當然是祝福人家囉」！並表示之前主持未注意過熊熊的肚皮；而傳出愛戀熊熊已久的張立東，透過經紀人回應「這我們不清楚，謝謝」。

(中時 )