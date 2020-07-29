網紅「館長」陳之漢被綜藝天王吳宗憲控告妨害名譽遭起訴，今至台北地院開庭，庭後談及斷腿的兒子，表示做父母的心當然很痛，保母問題比較大，回去一定會罵罵她，但保母也是「甘苦人」，不會求償或提告，只希望兒子早日康復。

館長25日晚間直播時，臉色突然大變，緊急中斷直播，隔天凌晨在臉書貼出4歲兒子腿部上石膏的照片，27日再直播說明事發經過，稱保母深夜帶兒子去公園溜滑梯，但兒子甩開保母手跑到籃球場，遭1名球友踩斷腿，罕見的在直播中落下男兒淚。

館長因與吳宗憲的官司，今赴北院開庭，庭後受訪談及兒子的事，表示直播講的事發經過，是保母告訴他的版本，球友後來聯繫他道歉，說了另一套版本，明顯是保母有疏失，「我比較相信球友」。

館長指出，球友告訴他保母和她先生放任兒子在球場內跑來跑去，球友多次緊急暫停，但保母人不在現場，先生也坐在旁邊滑手機，沒有控制兒子行為，最後因球友上籃瞬間兒子闖入，落下時踩到兒子右小腿，才發生斷腿意外。

館長說，有打球的都知道場上會互相衝撞，因此他不會怪罪球友，保母問題比較大，但保母也是「甘苦人」，回去只會罵一罵，並不會求償或提告。

(中時 )