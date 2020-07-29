桃園市一名92歲吉姓老翁，28日下午向家人表示要去菜園後遲遲沒回家，老翁的兒子擔心父親發生意外報警協尋，平鎮警分局建安派出所受理後，趕緊動員沿著菜園附近搜尋，最後在距離菜園兩公里外的圳溝旁找到滿身泥濘的老翁，結束一場虛驚。

平鎮警分局建安派出所所長劉偉成表示，家住平鎮區平東路的92歲吉姓老翁，28日下午向家人表示，想趁著下大雨前，前去自家菜園收成農作，沒想到天黑了卻不見老翁返家，家人們急著在附近尋找未果，焦急地衝進派出所報案失蹤，希望警方能協助尋回老翁。

派出所員警獲報後，考量老翁年事已高，且下著滂沱大雨，擔心老翁發生意外，除立即請勤務指揮中心通報鄰近單位協助找尋外，並立即指示全派出所動員以老翁住家為中心找人，展開地毯式的搜索，還好員警細心，在兩公里外的圳溝草叢中發現老翁的身影，但老翁疑似摔落圳溝，導致老翁滿身泥濘，員警除了趕緊查看老翁狀況外，並護送老翁返回駐地安置。

所幸經過短暫的休息，老翁並無大礙，初步檢查老翁身上亦無明顯外傷，但老翁卻對走失的過程完全失去記憶，也不清楚為何會滿身泥濘髒污。老翁的兒子接獲警方通知趕到派出所，見到父親安然無恙，總算放下心中的大石，頻頻向警方道謝，並表示還好這次警方熱心協助，即時找回父親。

(中時 )