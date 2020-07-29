中彰雲投等4地的爸爸和青年們，29日連袂出席台灣健康空氣行動聯盟在台中市議會廣場舉行的「88」排字宣告記者會，呼籲8月8日下午到台中市議會前市政公園遊行集合，參與當天在草地上挑戰可能是全球首排「Ｎet 0 Ｃarbon」大型排字空拍行動後，並遊行到行政院中部聯合服務中心，由執行長蔡培慧出面接受陳情書。

台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃醫師說，因應氣候／空汙雙緊急，全球已有70餘國雄心勃勃宣布將在2025年達成靜零排碳，我們好想贏韓國，南韓總統文在寅也擊中2025淨零排碳，揮出無煤全壘打東亞第一；盼蔡英文總統接力下1棒，讓台灣得以及時「奔回本壘得分」，2050淨零碳排。

「要暖爸‧不要暖化！」台灣健康空氣行動聯盟指出，中部人今年88節全家聚餐的同時，還有一個獨特的過節選項就是在8月8日下午3時30分，一起到台中市議會前市政公園遊行集合，闔家參與當天下午4時草地上，挑戰可能是全球首排「Ｎet 0 Ｃarbon」大型排字空拍行動，「淨零碳」護爸爸健康、護台灣安全！

由醫師團體台灣健康空氣行動聯盟、中華民國診所協會全聯會、台中市大台中醫師公會及彰化縣醫療界聯盟發起的「88台中抗暖化 反空汙 顧健康遊行」，今天在記者會並公佈3大遊行主訴求，包括1.宣佈氣候緊急、推動綠色新政，2.減碳改善空汙、中南部為優先，3.訂定無煤期程、2050淨煤排碳。

台中市政府表示，全球暖化及氣候變遷日趨嚴峻，針對環保團體發起「抗暖化 反空汙 顧健康遊行」，呼籲民眾一同抗暖化、反空汙，市府表示認同，並將持續執行減碳減排，減緩氣候變遷、促使溫室氣體減量及改善空氣品質相關計畫，善盡地方政府責任。同時依溫減法及空污法，更積極有效的減碳、減污政策包括碳交易、碳抵換、總量管制及能源轉型等均屬中央權責，期盼中央與地方一同加速推動。

(中時 )