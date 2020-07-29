探索夢號上午10點靠岸完成跳島首航，市長林右昌及民眾下船後，都大嘆滿足。（吳康瑋攝）

探索夢號上午10點靠岸完成跳島首航，市長林右昌及民眾下船後，都大嘆滿足。（吳康瑋攝）

探索夢號上午10點靠岸完成跳島首航，市長林右昌及民眾下船後，都大嘆滿足。（吳康瑋攝）

探索夢號上午10點靠岸完成跳島首航，旅客在門口搭乘計程車。（吳康瑋攝）

全球首艘復航郵輪「探索夢號」29日結束行程返回基隆港，基隆市長林右昌全程參與，並跟澎湖、連江縣府洽談套裝遊程，他指出，未來民眾可以先到基隆玩一整天，再搭乘郵輪出海享受海上風情，對此，不少民眾下船後，除肯定「偽出國」的觀光方式，更指出可以滿足疫情時間想出國的衝動。

「探索夢號」29日上午10點整抵達基隆港，船上915名遊客從船上提著大包小包的行李下船，面對詢問是否想再搭乘，民眾普遍回答指出，「很想再搭！」，基隆一名吳姓旅客下船開心地指出，「已經訂好下一趟郵輪旅行」，同行的家人也都對此感到很期待。

李姓旅客說，因為疫情很多朋友都選擇搭遊輪出遊，他自己也帶著老婆同行，而晚上在船上享受、休憩，白天則下船上島去玩，他認為停留時間剛剛好，同行的江姓旅客則指出，船上有非常頻繁的施行防疫措施，除了進出每個空間固定以酒精消毒外，也不時為旅客量測體溫，令旅客安心。

一名來自台北市的廖姓旅客指出，船上用餐除須拿消費券來分時分區用餐，每個餐廳更都安排旅客採梅花座來入座，在房間內的空氣品質也都很好，也較讓他們放心休息。

李姓旅客表示，這次他跟老婆第一次一起搭乘郵輪出外島，這趟偽出國的體驗，除了澎湖的島嶼風光外，更有馬祖有很像希臘地中海景觀的芹壁村，讓兩人有出國度蜜月的感動。

對此，林右昌指出，停泊基隆港的國際郵輪可以直接進開到市中心區，這是基隆得天獨厚的地方，縱觀全世界也找不到五個，光一隻手就數得出來，離島包括地中海、加勒比海，也較少人、秘境都需要接駁，他也強調，港邊的接駁都算順暢，基本上沒有問題。

(中時 )