新冠肺炎疫苗研發躍進，歐盟就7500億歐元紓困基金達成協議，美國討論新一輪逾兆紓困法案，同時面對疫情復發干擾，市場預期聯準會將延續鴿派基調，輔以全球製造業數據反彈，資金行情及刺激政策前景掩蓋美中外交衝突的負面影響，加上企業財報未如預期悲觀，提振投資人風險偏好，科技股領漲，帶動七月全球股市延續漲勢。總計七月以來台灣金管會證期局核備的1007檔境外基金(股、債均含)平均上漲4.68%；其中745檔股票型基金平均上漲5.44%，243檔債券型基金平均上漲2.57%。

疫情爆發以來，全球推出超過20兆美元的財政政策，同時不斷加碼各種振興方案，低利率、負利率的寬鬆環境和政府赤字擴大前景，推升黃金的投資及避險需求，金價屢創歷史新高，有利金礦商獲利改善及創造現金流，帶動黃金及貴金屬類股基金本月上漲19.1%，創造上漲近兩成的亮眼表現，而美歐攜手推動刺激計畫，提供通膨回升基礎，加上疫苗研發消息提振大宗商品需求前景，原物料類股基金本月上漲14.99%居次，後疫情時代，遠距辦公趨勢推升商用不動產空置率，線上消費也排擠大型消費中心及實體零售店面需求，壓抑本月全球不動產類股基金表現，最終僅微幅收漲。

中國第二季GDP成長率重回正成長3.2%，各項數據顯示經濟動能回暖，帶動大宗商品需求前景，拉美股市隨原物料價格走強而上漲，此外，隨著社交禁令逐漸解封，疫苗發展前景與各地釋出的政策計畫激勵市場情緒，加上美元走軟提高資產吸引力，本月拉丁美洲股票型基金上漲10.03%，於地區型基金中領漲，受科技大廠Intel傳出研發設計有誤，拖累下世代半導體技術研發，市場看好台積電(2330)轉單利多激勵，帶動相關類股勁揚，推動台灣股票型基金本月上漲8.41%，表現居次，而在中國官媒樂見健康牛市評論，催化市場樂觀氣氛帶動之下，輔以疫情控制有成，隨美元走降帶動資金湧向新興市場，本月新興市場股票型上漲7.62%，表現同樣吸睛，日本股票型基金則因疫情重新蔓延，政府提高防疫措施力道，同時受日圓走強造成匯損及海外市場衰退衝擊大型企業獲利拖累，本月上漲3.19%，於同類型基金中表現敬陪末座，本月所有類型股票型及產業型基金均收漲。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森．柯堤斯認為，全球復甦持續面對疫情帶來的不確定性，因此我們更加專注於那些高質量的投資標的，包括具有1.較高的利潤率，2.穩健的資產負債表，3.較佳的管理能力，4.長期成長潛力及5.具吸引力的價格等特性，同時降低那些受創嚴重，且槓桿較高，或現金流量壓力較大的公司，數位化服務產生的利基，將是後續策略佈局的主軸。

(時報資訊)