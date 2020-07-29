jpp-KY(5284)今日除息，開盤參考價為37.3元，今年通訊產品比重增加與航空類產品比重下滑交互抵銷，上半年營收僅年減7.45%，預期獲利表現也不錯，盤中漸漸緩步攀升，漲幅逼近1%，小碎步邁向填息。

jpp-KY今年Q1雖然伺服器的訂單還沒進來，還好手中已有去年就下好的訂單，航太還沒有衰退得很明顯，但Q2起，航太客戶開始觀望，量開始逐月減少，還好，伺服器剛好密集出貨，補上航太的缺口，但因受到疫情影響，整體的量還是有減少。法人認為，jpp上半年因Q1有業外(匯兌利益)，獲利表現應該還不錯，但下半年如何還需要觀察。

受到疫情的衝擊，目前航太製造業全面觀望，機場不見人影客戶都先用庫存不拉貨，jpp在航太部分減少50%以上，但這個部分並不是抽單，只是全面遞延，而航太客戶Q4將會下一些單子照顧供應鏈，但是量能否會如同以往一樣，還需要觀疫情的發展。jpp-KY在伺服器業務方面，今年Q2拉貨比較多，Q3目前雖然也有出但並不多，整體而言恐將呈現小幅衰退局面。

jpp在獲利的部分，因為Q1有業外(匯兌利益)，法人預期，今年上半年獲利表現還不錯，下半年獲利將視疫情的影響，還需要再觀察。

(時報資訊)