受新冠肺炎疫情衝擊，澳洲第二季消費者年通膨率為22年來首度由正轉負，政府提供托育補助，以及油價下跌，亦使該國上季通膨率創下史上最大季跌幅。

澳洲統計局周三公布，第二季消費者物價指數（CPI）較第一季下滑1.9%；與去年同期相比，第二季CPI由上季的年增2.2%跌為年減0.3%。

澳洲統計局表示，為了應對新冠肺炎造成的經濟衝擊，政府自4月6日起提供免費托育服務，是自1998年3月以來首度陷入通縮的最主要原因。

第二季家庭用品和服務價格大跌11%，是第二季整體物價最大的拖累，受政府補貼影響，其中的托育成本暴跌95%。另燃油價格下跌19%，教育費用下滑亦帶來通縮壓力。經濟學家表示，排除這些因素，澳洲第二季整體CPI應該較去年同期小升0.1%。

在有紀錄的72年裡，澳洲僅出現過兩次通縮（與前一年同期相比），分別在1962與1998年。由於托育補貼政策已經在7月12日終止，澳洲通膨可望再度扳正。

(時報資訊)