彰化縣政府表揚績優調解委員。（吳敏菁攝）

彰化縣政府表揚績優調解委員。（吳敏菁攝）

彰化縣政府表揚績優調解委員。（吳敏菁攝）

彰化縣調解績效為全國第二，省下一好幾座法院，彰化縣長王惠美於7月28日擴大主管會報公開表揚，彰化市陳大錡服務滿16年，獨立調解成立高達769件，是全國第二，榮獲服務年資內政部長及獨任調解行政院長雙獎殊榮；花壇翁炳耀獲獨任調解行政院長獎及服務年資縣長獎；溪州鄉調解委員會主席劉育文獲服務年資行政院長獎及獨任調解法務部長獎

彰化縣各鄉鎮市聘任調解委員共有327位，2019年度績優調解人員計49人，得獎者名單如下：

「服務年資」績優委員榮獲總統感謝狀（年資滿30年）：計有林萬模1人；行政院長獎（年資滿20年）計有謝茂仁、張秀月、蔡輝鵬、劉育文等4人；內政部長獎（年資滿16年）計有陳大錡、陳高秀琴、陳春金等3人；縣長獎（年資滿12年）計有陳正為、卓銀墩、蕭秀蓁、蕭慶全、蔡坤茂、翁炳耀、洪青桂等7人。

「獨任調解」績優委員榮獲行政院長獎、全年成立250件以上者，計有陳大錡、賴啟榮、蒲耀宗、謝清森、潘仲宇、黃錫章、張勝雄、曹粲、鄭秀卿、許翠娥、翁炳耀等11人；榮獲法務部長獎、全年成立200件至249件者：計有陳明仁、劉育文等2人；榮獲縣長獎、全年成立70件至199件者：計有黃正義、林福松、李威諭、吳碧珠、賴愛蓮、林鳳美、林世明、胡麗娜、王進忠、徐錫恩、陳啟敏、陳宗佳、林福水、陳海連、賴慶端、馬韶婉、陳美月、吳彩雲、陳錫澄等19人。

「轉介調解」榮獲縣長獎、80件至119件者，警員計有黃憲政、林啟文等2人。王惠美一一頒獎並與得獎者合影，感謝調解人員的辛勞及貢獻，有效幫助司法單位減少訟源，節省社會的成本及當事人興訟的時間與金錢。

(中時 )