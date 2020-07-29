經營85度C的美食-KY（2723）今年營運受新冠肺炎疫情影響，中國大陸及美國2大市場營運遭逢衝擊。展望後市，公司雖對美國後市復甦進度保守看待，但指出中國大陸持續正向復甦、台灣表現維持穩健，對下半年營運維持審慎樂觀。

美食6月中股價觸及125元、回升至1月底封關高點，由於3個月漲幅已達1.22倍，隨後震盪走跌，近1個半月波段修正幅度已達32.72％。今（29）日股價止跌反彈，一度飆升8.07％至91.1元，早盤維持逾7％漲幅。不過，三大法人上周迄今仍持續賣超達1701張。

美食2020年6月自結合併營收15.15億元，月增1.4％、年減20.28％，雖續處近6年同期低點，但回升至今年次高。不過，第二季合併營收44.21億元，季減5.98％、年減23.95％，創近6年低點。累計上半年合併營收91.26億元，年減20.82％，續處近6年同期低點。

美食發言人李翰霖表示，目前美國疫情相對仍較嚴峻，60多家店中仍有約5～10家配合防疫而無法正常營業，對後市仍保守看待、預期恢復進度將不會太快。不過，貢獻比重最高的中國大陸門市幾乎全數恢復正常營運，且未受洪災影響，單店營收維持正向成長趨勢。

至於台灣因疫情控制良好，今年營運維持平穩、影響相對輕微，但疫情仍多少影響消費力，因此展店仍維持審慎態度，聚焦數位轉型及精準行銷，增加電子支付、擴大外送布局，並在輕食及飲料架構下嘗試新店型及新方向發展，若市場接受度高、將考慮逐步擴張。

美食主打韓系咖啡廳風格的新品牌「DAY BY DAY」，首店去年底在台中開出後營運穩健，調整增加餐食選項後業績亦見提升，目前預計8月將在台中麗寶Outlet內開出第2店，並並獲百貨商場邀請、已談妥2～3家百貨店計畫，預計最快下半年陸續開出。

同時，美食以既有烘焙資源延伸經營版圖觸角，28日宣布再開創副品牌「DAY BY DAY甘單作」手作蛋糕店，首店落腳台南、以中平價高CP值定位切入手作蛋糕市場、搶攻手作市場商機，若市場測試反應良好，未來將在台尋覓合適店點拓展。

(時報資訊)