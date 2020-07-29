民進黨台南市長黃偉哲宣布，三倍券加碼推出抽房子活動，台北市長柯文哲29日表示，北市房子很貴，無法隨便開支票，振興券逼各縣市都要加碼，坦白講光印就花了12億元，「我不想知道太多，不然我又要開始罵了！」

柯說，北市的房子很貴，他要回去問產發局有多少獎品可拿出來抽，他無法隨便開支票，當時就覺得振興券最大問題是，逼每個縣市政府都要加碼，但各縣市財政不一樣，北市則是當作數位轉型的動力，所以推敬老卡、愛心卡、學生證，且找高中職生比較有能力做財務規畫，但坦白講「聽說振興券印了就花12億元，我不想知道太多，不然又要開始罵了！」

北市府也宣布，因應三倍劵政策，北市府為帶動消費轉型，加碼推出「雲端發票換好禮活動」，將於8月1日正式啟動，自8月1日起至9月15日止，民眾可至活動官網上，捐出在北市消費的雲端發票，凡捐贈金額累積滿1000元者，即可兌換動物園門票、貓空纜車單趟券、兒童新樂園門票（上述場館3選1）的1組電子序號票券；滿2000元可兌換2張票券，依此類推。

市府表示，自8月1日起，民眾可至「捐贈雲端發票換好禮」活動官網登錄設定，只要輸入手機號碼、手機條碼驗證碼，即可成為會員參加活動。

每張雲端發票總金額，應在10元以上，且消費店家需登記在北市始予計入，並於活動官網內完成符合條件之雲端發票線上捐贈，始完成發票金額累積；動物園門票、貓空纜車單趟券、兒童新樂場館票券各1萬張，數量有限，換完為止。

(中時 )