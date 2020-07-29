《王冠》不負眾望，再次獲得提名。（Netflix提供）

第72屆艾美獎29日公布入圍名單，Netflix今年成為入圍最大贏家，再度以160項提名贏過「老大哥」HBO的107項，也打破打破艾美獎紀錄。不過就最多入圍的單一劇集則落在HBO的迷你影集《守護者》，共獲26項提名，表現一樣亮眼；位居第二的則是18項提名的Netflix《黑錢勝地》、HBO《繼承之戰》、Netflix《王冠》、《怪奇物語》等。

受到疫情影響，今年艾美獎可說是OTT平台大戰，Disney＋有19項入圍，包含星際大戰系列影集《曼達洛人》殺進最佳戲劇影集提名名單；Apple TV＋也有18項，其中以《晨間直播秀》最為風光，分別入圍戲劇類影集男主角（史提夫卡爾）、女主角（珍妮佛安妮絲頓）等獎項。

因疫情影響，主辦方也取消行之多年的頒獎典禮，更改為非實體舉行。得獎名單將於台灣時間9月21日上午舉行，由吉米金摩（Jimmy Kimmel）擔任主持。

第72屆艾美獎 主要獎項入圍名單

最佳劇情類影集

《絕命律師》

《使女的故事》

《曼達洛人》

《追殺夏娃》

《繼承之戰》

《王冠》

《黑錢勝地》

《怪奇物語》​

劇情類影集最佳女主角

珍妮佛·安妮斯頓／《晨間直播秀》

奧莉薇雅·柯爾曼／《王冠》

茱蒂·康默／《追殺夏娃》

羅娜·蓮妮／《黑錢勝地》

吳珊卓／《追殺夏娃》

贊達亞／《高校十八禁》

劇情類劇集最佳男主角

傑森·貝特曼／《黑錢勝地》

斯特林·K·布朗／《這就是我們》

史提夫·卡爾／《晨間直播秀》

布萊恩·考克斯／《繼承之戰》

傑瑞米·斯特朗／《繼承之戰》

比利·波特／《艷放80》

劇情類劇集最佳女配角

蘿拉·鄧恩／《美麗心計》 ​​​​

梅莉·史翠普／《美麗心計》

海倫娜·寶漢·卡特／《王冠》

薩米拉·威利／《使女的故事》

費歐娜·蕭／《追殺夏娃》

茱莉婭·加納／《黑錢勝地》

莎拉·史努克／《繼承之戰》、譚蒂·紐頓／《西部世界》

劇情類劇集最佳男配角

尼古拉斯·布朗／《繼承之戰》

比利·克魯登／《晨間直播秀》

基倫·考克金／《繼承之戰》

馬克·杜普拉斯／《晨間直播秀》

馬修‧麥費狄恩／《繼承之戰》

詹卡洛·埃斯波西托／《絕命律師》

布萊德利·惠特福德／《使女的故事》

傑弗瑞·萊特／《西部世界》

最佳喜劇類劇集

《人生如戲》

《死生之交》

《良善之地》

《閨蜜向前衝》

《柯明斯基理論》

《漫才梅索太太》

《富家窮路》 ​​​​

《吸血鬼家庭屍篇》

喜劇類劇集最佳女主角

克麗絲汀娜·雅柏蓋特／《死生之交》

瑞秋·布羅斯納安／《漫才梅索太太》

琳達·卡德琳妮／《死生之交》

凱薩琳·奧哈拉／《富家窮路》

伊莎·蕾／《閨蜜向前衝》

崔西·埃里斯·羅斯／《黑人當道》

喜劇類劇集最佳男主角

安東尼·安德森／《黑人當道》

唐·奇鐸／《黑色星期一》

泰德·丹森／《良善之地》

麥克·道格拉斯／《柯明斯基理論》

尤金·列維／《富家窮路》

拉米·尤素夫／《拉米》 ​​​​

喜劇類劇集最佳女配角

艾利克斯·布斯汀／《漫才梅索太太》

瑪琳·辛科／《漫才梅索太太》

妲西·卡登／ 《良善之地》

伊馮娜·歐吉／《閨蜜向前衝》

貝蒂·吉爾平／《美女摔角聯盟》

安妮·弗朗西斯／《富家窮路》

凱特·麥金儂／《SNL》

塞西莉亞·斯特朗／《SNL》

喜劇類劇集最佳男配角

馬赫夏拉·阿里／《拉米》

亞倫·阿金 ／《柯明斯基理論》

安德烈·布拉格／《荒唐分局》

威廉·傑克森·哈珀／《良善之地》

丹尼爾·萊維／《窮家富路》

斯特林·K·布朗／《漫才梅索太太》

托尼·舍盧卜／《漫才梅索太太》

肯南‧湯普森／《SNL》

最佳迷你影集

《星星之火》

《美國夫人》

《難，置信》

《守護者》

《出走布魯克林》

最佳電視電影

《美國之子》

《不良教育》

《續命之徒：絕命毒師電影》

《心弦》

《我本堅強：吉米大戰牧師》

​​​​迷你劇集／電視電影最佳女主角

凱特·布蘭琪／《美國夫人》

茜拉·哈斯／《出走布魯克林》

蕾吉娜·金／《守護者》

奧塔薇亞·史班森／《白手起家：沃克夫人的致富傳奇》

凱莉·華盛頓／《星星之火》 ​​​​

迷你劇集／電視電影最佳男主角

傑瑞米·艾恩斯／《守護者》

休·傑克曼／《不良教育》

保羅·梅斯卡／《正常人》

傑瑞米·波普／《好萊塢》

馬克·魯法洛／《他是我兄弟》 ​​​​

迷你劇集／電視電影最佳女配角

烏佐·阿杜巴／《美國夫人》

東妮·克莉蒂／《難，置信》

瑪果·麥汀達爾／《美國夫人》

霍蘭·泰勒／《好萊塢》

珍·史馬特／《守護者》

崔茜·尤瑪／《美國夫人》

迷你劇集／電視電影最佳男配角

葉海亞·阿巴杜-馬汀二世／《守護者》

約翰·艾德坡／《守護者》

小路易斯·格塞／特／《守護者》

泰塔斯·伯傑斯《我本堅強：吉米大戰牧師》

迪倫·麥狄蒙／《好萊塢》

吉姆·帕森斯／《好萊塢》

(中時 )