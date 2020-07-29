癌症若是愈晚發現，在治療上愈耗費心力，也愈難治癒，而許多研究者也一直想盡辦法，想要讓癌症早期發現、早期治療。根據科學期刊自然-通訊（Nature Communications）最新發表的論文顯示，若用非侵入性的血液檢查方式，能夠在症狀出現前4年就發現癌症的可能。

目前已知的檢查癌症的手法，一般都是抽血檢查較多，研究者從血液樣本裡，調查特定的基因變異、DNA甲基化（使基因沉默，進而失去功能）及特定蛋白質的生物標記中，就能從樣本裡發現癌細胞。

不過，身為論文發表的一員、加州大學生物工程學的張教授表示，過去就血液檢驗精密度的開發，一直都只從癌症發病患者的血液樣本做取樣，為了解決這個問題，研究團隊從中國台州市取得2007年至2014年所採取、20-90歲共12萬3千人的血液樣本來著手。在抽血時是健康的人，有575人在4年內被診斷出有胃癌、食道癌、大腸癌、肺癌及肝癌，研究團隊這次就以「採檢時是健康，之後卻發現癌細胞的人」的血液樣本，來開發新的檢驗手法。

研究團隊開發、名為「PanSeer」的篩查，能將血液樣本中的基因分離出來，並發現DNA甲基化的情形，而過去的研究，也證實若是DNA有異常的甲基化，胰臟等器官可能有出現癌細胞的情形。研究團隊抽取癌症發病後、200人的血液樣本，和健康的200人用PanSeer進行分析，發現有90%的準確度，能夠檢測出「未來癌症會發作」的人，此外，若檢驗後發現仍是健康的人，未來癌症會發作的機率大約只有5%的誤差。張教授表示，目前發現的時間點，最長能在癌友發病前4年即可知悉。未來團隊也將朝降低誤差率的方向做優化，也希望除了胃癌及大腸癌之外，其他的癌症也能發現變異的基因，達到早期發現、早期治療的目標。

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(中時新聞網)