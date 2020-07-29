56歲的英國首相強生（Boris Johnson），自感染新冠肺炎康復後，便開始注重健康議題，27日他更推出了「增進健康運動（Better Health）」，提出3大政策規範，展現促進英國民眾健康，對抗疫情的決心。

根據《Reuters》報導，強生在染疫康復後，已瘦了6公斤，而他在罹病時，深感肥胖或體重超重的人，在面對新冠肺炎病毒，相較於一般人更容易增加罹患該疾病及死亡的風險。因此，下定決心為了自己及國民的健康，推行「增進健康運動」。

強生在受訪時表示，「一直以來，我跟許多人一樣，都為自己的體重困擾著，體重不斷上下變動，但自從新冠肺炎康復後，我就一直持續進行著減肥計畫。」強生提到，英國人比大多數的歐洲人都來得胖，因此他的目標就是「解決肥胖型定時炸彈」，並以自身染疫時為例，「我太胖了，以至於當我病重進入重症監護病房（ICU）時，我超重了。」也因此讓強生認為，肥胖是導致病情加劇的主要原因。

為了提倡健康、對付「肥胖定時炸彈」，強生提出了3項措施如下：，

1、晚間9點前禁止播放垃圾食物廣告

2、禁止買一送一活動

3、所有的菜單及酒精飲料都要標示卡路里

而根據英國公共衛生局統計，英國有60％以上的成年人被認定超重或肥胖，因此除了推行「增進健康運動」，另外也將在衛生局增加體重管理服務。

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(中時新聞網)