一名30多歲男性泰籍移工21日從桃園返回泰國，25日被發現新冠肺炎確診，桃園市衛生局也隨即展開疫調。對此，江守山醫師在政論節目中說，像是之前的日本女留學生確診後，和現在的泰籍移工也都還沒找到源頭，且一百年前西班牙流感的局面跟現在局面有什麼不同嗎？既然那情況都一樣，憑什麼半年結束？「其實要了解，我們要再熬一年半」。

江守山昨(28日)在政論節目「新聞面對面」中談到疫情時，「我們人好不容易記取教訓，一百年前西班牙流感，那時候局面跟現在局面有什麼不同嗎？那時候沒有疫苗死了兩千萬人，時間長達2年，既然情況都一樣，憑什麼半年結束？台灣的情況大家真的是非常錯誤的認知」。

江守山進一步提到，很多人覺得在島內沒事情，都以為全世界都結束，所以真的是不容易記取教訓，「巴菲特說別人貪婪的時候，我恐懼；我跟你講，別人瘋玩的時候，我也在恐懼，玩的那麼瘋」。

這時，節目主持人謝震武也說，「你的日子真的蠻提心吊膽的」；對此，江守山則回應，這個真的是不能輕忽，你先看日本留學生跟泰籍移工，事實上一直有無症狀、輕微症狀的人在社區中傳染，日本留學生也沒找到源頭，處在無症狀的感染者傳遞鏈裡面，其實流感也有這種現象，不是每個人都很嚴重，「其實要了解，我們要在熬一年半」。

談到此，謝震武也提問「但現今科技進步，還跟一百年前一樣嗎?不會比較快嗎？」江守山則認為，到目前沒有一個看起來是解藥，不要以為疫苗是理所當然會成功。

(中時新聞網)