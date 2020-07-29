暑假出遊，許多人都會投保旅平險、意外險，但若要玩水，現在改投保「海域活動綜合保險」CP值（性價比）更高。保險局指出，以往意外險常出現理賠爭議的感染海洋弧菌致殘或導致死亡，在海域險裡將可理賠，另不幸被海浪捲走的搜救費用、潛水夫病等都在保單涵蓋範圍內，同時保障期間若發生陸上意外亦可賠，等於保障範圍更大。

為了配合行政院的「向海致敬」政策，金管會督促產險業者積極研發出相關海域保險，保險局表示，民眾暑假出遊，除了一般的旅平險、傷害險（即俗稱意外險） ，也投保特定活動綜合保險，如露營險、登山險；二是企業經營者亦要投保相關責任險，如公共意外責任險、遊艇意外險、旅行業責任保險等，是另一層的保障。

第三則是可以考慮新開發出來的海域活動綜合保險，除了一般旅平險承保的意外身故、意外醫療外，也增加從事海域活動時的特定事故保障，如潛水夫症、失溫、感染海洋弧菌等導致的死亡、失能及醫療費用，另外還有緊急搜救費用給付等。

此險種要區分可能從事的海域活動，如衝浪、浮潛以外的潛水、風浪板、磯釣、水上摩托車是第一類活動，風險較高，如果身故保額100萬元、醫療保額10萬元、搜救費10萬元，一天保費約150多元下下；但若只是玩香蕉船、獨木舟、拖弋傘、游泳、水上腳踏車等，第二類型的水上活動，一天保費則約75~115元上下，投保五天假期則約265~385元。

若是保戶透過網路投保，因為可省下人工作業的附加成本，保費會比找業務員或臨櫃投保便宜一些些。

保險局亦公布目前已完成海域險開發，且提供網路投保的產險公司共有富邦產險、國泰世紀產險、旺旺友聯產險、兆豐產險、明台產險、泰安產險、第一產險及新光產險共八家。

(工商 )