隨著美國商務部旗下的工業暨安全局（BIS，Bureau of Industry and Security）不斷擴大管制華為使用美國技術的範圍，愈來愈多國家審慎評估採用華為5G設備的風險，使諾基亞（NOKIA）和愛立信（Ericsson）斬獲更多訂單，亦增添台灣網通廠商機。

DIGITIMES Research分析師黃雅芝指出，部分台廠在今年第二、三季，開始小量出貨支援固定無線接入（FWA，Fixed Wireless Access）的用戶端設備（CPE，Customer Premise Equipment）予歐系電信商。

不過因受新冠肺炎疫情衝擊，DIGITIMES Research預估5G FWA仍得俟2021年才有相當規模商用。

FWA是以無線傳輸方式傳送訊號於基地台和另一固定端點之間，優勢為省去固網建設和維護成本，然早期搭配LTE或WiMAX使用的體驗不佳且費用高昂，僅位居郊區無固網選擇的消費者才採用。儘管如此，採用5G頻段的FWA有望提升網速，扭轉消費者的負面觀感。

中東為商用5G FWA最積極的地區之一，然覆蓋範圍小，推動目標為在國際舞台上展現科技實力。芬蘭亦積極於推展5G FWA，主要目的則是全面升級網路傳輸品質。

已商用5G FWA的電信商目前多採用華為和中興的5G室內路由器，安裝相對簡易且功能陽春。相較而言，採用毫米波的Verizon則需另提供室外和室內接收器以維持訊號穩定，室內路由器還另配備亞馬遜（Amazon）智慧語音助理Alexa。諾基亞則推出App，協助用戶尋找5G基地台方位，以正確擺放5G閘道器。

(工商 )