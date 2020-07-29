泰國觀光部公布上半年外國旅客入境人數，較去年同期大減66％至669萬人，尤其第2季疫情嚴重而封鎖邊境，在4月到6月之間甚至出現泰國從未見過的外國旅客入境人數與消費均為零的情況。

受到第2季封鎖邊境的嚴重影響，上半年外國旅客的境內消費金額年跌65％至3,320億泰銖（約105.4億美元）。

泰國經濟十分依賴觀光業，其去年全年外國旅客入境人數達3,980萬人創新高，但今年4月開始禁止外國人入境後，到6月底止連續三個月出現零外國旅客入境。

相較之下，光是去年6月，入境的外國旅客人數達305萬人，合計消費1,310億泰銖。

儘管泰國已連續逾兩個月沒有出現本地感染情況，但為了控制疫情爆發，政府仍決定把緊急狀況延長至8月底。

泰國央行預測今年全年入境的外國旅客人數，將銳減至800萬人。

去年外國旅客境內消費金額，占泰國全年國內生產毛額（GDP）11.4％。

(工商 )