民進黨立委賴品妤昨(28)日在社群網站大秀好身材，讓上萬網友大飽眼福，這是繼賴品妤日前在議場內自己跌倒後，再次引發話題；同黨籍女立委陳亭妃今日上午受訪時表示，年輕真好，過去從政都是被要求著重在問政，現在政治表現已呈現多元化。

被媒體問及如何看待賴品妤在國會表現，陳亭妃表示，以國會議員的尺度，是真的很辣，這也代表過去跟現在的國會生態有別，已呈現多元化，且愈來愈明顯。她表示，過去她23歲從政的時候，外界要求就是要一板一眼，必須著重在問政方面，但現在不是，很多年輕網友愈來愈接受政治人物更多元化、展現自我的方面。

賴品妤為民進黨前立委賴勁麟之女，在2014年的太陽花運動一戰成名，也曾與同為太陽花世代的社運人士吳崢交往，目前已分手。賴品妤清新形象，進入國會後吸引不少媒體目光，本人也常有意外之舉，例如藍綠抗爭時，賴品妤就曾自己摔倒，被外界捕捉到畫面，或是於他黨立委激烈抗爭時，小露鬼臉和緩氣氛，搞怪功力不輸「港湖美少女」立委高嘉瑜。

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(中時新聞網)