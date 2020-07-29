「家有一老、如有一寶！」台中市政府社會局海線地區結合永信社會福利基金會服務800多位獨居長輩，29日富宇建設公司特別捐贈「獨居老人服務專車」；社會局長彭懷真代表受贈表示，有了這台專車服務就能更深入大街小巷，感謝富宇建設公司讓海線地區的獨居長輩更能及時接受服務。

彭懷真說，市長盧秀燕上任以來，除普設社區照顧關懷據點，針對獨居長輩的服務，更希望做到像家人一樣陪伴；包括結合區公所、社區照顧關懷據點、社福團體等單位進行電話問安、關懷訪視及緊急救援服務，並提供中低收入獨居長輩送餐服務，給予關懷與支持，讓獨居長輩在地安享晚年。

彭懷真指出，因高齡化及家庭結構轉變，台中市列冊獨居老人至今年6月約有3005人且持續增加，民眾若在社區中發現獨居長輩需要協助，可通報社會局或各區公所，讓長輩得到關懷照顧，老有所依。

永信社會福利基金會執行長趙明明表示，海線地區特別狹長，加上有大肚山脈，關懷訪視獨居長輩得上山下海，還要載運物資，感謝富宇建設公司捐贈服務專車，讓工作人員和服務單位都能更安全執行關懷任務。

今日獨居老人服務專車捐贈儀式在台灣大道市政大樓舉行，社會局長彭懷真代表盧市長到場感謝富宇建設公司的愛心，永信社會福利基金會執行長趙明明、富宇建設公司董事長特助張宇承、協理周燕槿也一同出席見證。

(中時 )