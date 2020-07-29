環保署為展現土壤及地下水研發技術成果，今(29)日舉辦「2020土水跨域技術產學發表暨技術媒合會」，發表國內專家學者最新水土整治研究技術成果，並分享產學團隊的合作經驗，及媒合地方環保局，相關污染行為人，關係人及相關產業之顧問公司，將技術實際應用在污染場址的改善上。

環保署署長張子敬表示，農地污染因為在表面上大家看得見也較容易整治，但是工業區排放廢水導致的土壤及地下水污染整治卻有相當難度，雖然導入許多國外整治技術但由於環境背景的不同，很多方式都失敗了。

張子敬指出，為了精準解決污染場址，同時深耕培育土水高階人力，環保署長期致力推動產學媒合，至今已投入新臺幣2.9億元鼓勵國內學研單位投入研究能量優化本土既有技術，迄今已完成262案污染整治及調查技術，研發工作獲取23項專利及5項技術移轉洽談等豐碩技術研究成果，估計每年創造2.03億市場效益，更預訂2021年科研模場專案經費再提高至5000萬元，達到「厚植學研，碩果產業」目標，希望，期許有天土水保護能成為一項產業，將成熟技術輸往他國。

本次發表會包括國立臺灣大學張尊國教授團隊研發「偷排剋星-樹脂縮時膠囊」、國立交通大學張良正教授團隊研發「三維光纖掃描系統」、國立中山大學高志明教授團隊研發「全方位污染修復藥劑」、國立中央大學陳師慶教授團隊研發「本土高效型菌劑」、崑山科技大學吳庭年教授團隊研發「綠色電解設備」，以及國立中興大學張書奇教授團隊研發「複合型藥劑及環保多孔濾材」。

發表會上同時邀請由環保署補助計畫的4組產學團隊簽訂合作意向書，分享實務合作經驗及傳授產學共贏策略，激勵技術產業化。

為了讓民眾親自體驗技術成果，現場特別展出3類6項具模場試驗成功案例，由於參展技術件件具備高度應用潛力，計超過200人次熱烈參與。

(中時 )