竹南鎮身心障礙者社區式日間服務據點29日揭牌啟用，每周一至周五提供日間8小時服務，圖為作息表。（巫靜婷攝）

竹南身心障礙社區式日間服務據點揭牌啟用

苗栗縣政府自2015年起，向衛福部爭取5年近3064萬元經費，辦理身心障礙日間服務，已分別在苗栗、造橋、公館、通霄成立服務據點，29日全縣第5處身心障礙者社區式日間服務據點竹南鎮「康德學坊」舉辦揭牌儀式，經政府補助，每人每月僅需繳付1500元費用，盼減輕家庭照顧者的負擔。

竹南鎮身心障礙者社區式日間服務據點，獲中央補助229萬8926元、苗栗縣府配合款44萬9269元成立，據點服務由苗栗縣智障福利協進會承辦，今年5月起提供試辦服務，對象以縣內18歲至64歲身心障礙者為主，為維持照顧品質，核定可服務人數為15人，目前尚有名額。

社會處指出，照顧慢飛天使，縣府有一系列規畫，需要專業照顧者例如重度智能障礙，可選擇入住縣內9家教養院約有550床；生活自理能力較佳者可選擇「社區式日間服務據點」；有作業學習能力者可安排到小作所；經訓練還有機會轉介至庇護工廠，取得正式工作。

苗栗縣長徐耀昌表示，照顧慢飛天使是幸福領航計畫之一，全縣除了5間日照服務據點，加上在苗栗、頭份、竹南共有4處「小型作業所」，9個據點可照顧135名慢飛天使，等同幫助了135個家庭，公部門與民間合作相當於增設1間130人的大型社福機構，這在社區中相當不容易。

竹南鎮身心障礙者社區式日間服務據點，每周一至周五提供日間8小時服務，內容包含生活自理能力增進、人際關係及社交技巧訓練、休閒生活、健康促進、社會適應等服務，可避免身心障礙者長期待在家，年紀漸長影響功能退化，也讓家庭照顧者得以喘息，詳情請洽協會：037－480480。

(中時 )