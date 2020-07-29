今年高級中等以下學校及幼兒園教師資格考試今天中午12時公布成績，共4907人通過，通過率為50.107％。通過者，如果是屬於舊制，因已實習完成，可以申請教師證書；如果是新制者，則要向原先就讀的師培大學申請修習教育實習。

今年教師資格檢定考試符合應考資格有1萬0425人，實際到考人數計9793人，最後有4907人獲得通過，通過率為50.107％（以到考人數為分母）。榜單公告於本考試專屬網站。

依規定，符合下列各項規定者為通過：「應試科目總成績平均滿60分；應試科目不得有2科成績均未滿50分；且不得有1科成績為0分；缺考之科目，以0分計算。」應考人可於7月29日（三）中午12時至10月30日（五）期間自行至本考試網站列印成績單。

這次考試符合通過條件的應考人共有4907人，包括特殊教育師資類科501人、中等學校師資類科2559人、國民小學師資類科1,389人、幼兒園師資類科458人。教育部強調教師資格考試屬於門檻性質評量，是應考人對自己學習成果的檢核，應考人成績達到標準即為通過。

教育部表示，師資培育法修正施行後，本考試為受理應考人依「先考試後實習」新制應試，此類應考人通過教師資格考試後，可向師資培育之大學申請修習教育實習；至於採行舊制已經完成教育實習課程，並參加本考試的應考人，於通過考試後可申請教師證書。

有關教師證書領取之方式，可選擇郵局掛號領取(需於今年8月3日前寄送回郵信封)，或至原師資培育大學(師資培育中心或教育實習業務承辦單位)領取。

教師證書核發作業期間，倘欲參加各縣市教師甄選 (包括代理教師甄選)，得備齊「修畢師資職前證明書或證明」、「教師資格考試通過證明(如成績單) 」及「修習教育實習成績及格證明」，採切結方式報名應考，切結繳交教師證書時間，依各縣市教甄簡章辦理。

(中時 )