受惠於居家防疫帶動的網購需求，eBay上季業績超出市場預期，並上修全年財測，惟投資人對該電商平台能否維持強勁增長感到懷疑，周二盤後股價下挫逾3%，稍早前一度跌逾5%。

eBay公布第二季營收年增18.6%，為28.7億元，略高於市場預期的28億元。經調整後每股盈餘為1.08美元，超出市場預期的1.06美元。網站成交總金額（Gross Merchandise Value,GMV）年增26%，為271億美元，其中，在美國的GMV年增35%，國際市場的MV年增26%。

eBay預估第二季營收介於26.4億～27.1億美元，優於市場預估的25.6億美元。經調整後每股盈餘預估介於81～87美分，市場預測均值為81美分。

基於出售分類廣告業務帶來的收益，eBay上修全年營收預測至介於105.6億～107.5億美元，優於市場預期，並預估全年經調整後每股盈餘介於3.47～3.59美元，市場預估為3.51元。

(時報資訊)