看好此波韓流旋風及生吐司風潮，全家(5903)宣布推出限量「韓式蟹膏飯糰」及「江原道雪蟹蟹膏細卷組」，以及獨家導入「江原道雪蟹蟹膏-辣味口味」商品，並於7月30日開放訂購新推出冠軍監製「生吐司」與「萬丹紅豆生吐司」兩款商品，希望能帶動韓式商品及生吐司產品銷售。

全家便利商店今年2月搶先全台獨家販售有白飯小偷之稱的「江原道雪蟹蟹膏」，創下開賣一周即銷售1萬5000盒佳績，看好此波韓流旋風，「全家」再推出創新鮮食商品，將蟹膏直接入料變身為「江原道雪蟹蟹膏飯糰」以及「江原道雪蟹蟹膏細卷組」，均限量推出，且為滿足愛吃辣的朋友，且再獨家導入「江原道雪蟹蟹膏-辣味口味」限量5萬盒，成為白飯小偷隊伍的新殺手。

全家表示，即食蟹膏已成為觀光客念念不忘的風味，為滿足疫情期間無法赴韓旅遊的出國癮，推出韓國便利商店也瘋搶的江原道雪蟹蟹膏飯糰，直輸使用江原道雪蟹蟹膏入料，搭配韓國特有麻油風味海苔，還原韓式經典食用方式，並同步推出江原道雪蟹蟹膏細卷組，以壽司飯注入蟹膏及韓式拌飯搭配小黃瓜做成雙口味細卷，外出攜帶一顆一口不僅方便食用，雙色感外觀，也能立刻成為當天搶鏡王。

此外，生吐司風潮席捲全台，全家便利商店也搶市推出由世界麵包冠軍師傅-陳耀訓監製的「生吐司」與「萬丹紅豆生吐司」兩款商品，目前僅於「全家」店舖群組限定販售，嚴選日本進口麵粉食材，單純無添加，以湯種製法讓吐司香甜柔軟，更用心選用台灣在地食材，加入有蜜中之王稱呼的屏東紅柴蜂蜜，富有濃郁香氣，而「萬丹紅豆生吐司」使用紅豆之鄉的萬丹紅豆，顆粒飽滿不空心，煮起來香味濃溢、質感酥鬆，預計7月30日、8月6日兩階段於店舖群組開放訂購。

(時報資訊)