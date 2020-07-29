日本航空自衛隊F-15戰機攔截解放軍轟-6轟炸機

1天警報會大響超過兩次，日本航空自衛隊戰機駕駛一聽到警報聲，就火速奔向戰機，準備攔截可能侵入日本領空的目標。

據CNN新聞網29日報導，到今年3月為止的2019年會計年度，航空自衛隊就出動了947次，而引發警報的多數都是解放軍戰機。航空自衛隊戰機駕駛城田敬道（Takamichi Shirota）說，近10年來，領空攔截的數目有增無減，尤其是在西南方防空識別區。他說，航空自衛隊約有70%攔截任務都在相關區域執行。

而這些區域包括釣魚台列嶼（日稱尖閣諸島），還有美國嘉手納空軍基地所在的沖繩。而嘉手納空軍基地是美國號稱的「太平洋基石」（Keystone of the Pacific），也是美軍飛南海爭議海域戰機的基地。

日本防衛省3月公佈了日本戰機攔截中俄戰機的飛行路線。而其中解放軍軍機的航線以紅色標示，它們在東海上空飛行得之密集，使它看來宛如一片「紅海」。不過，日本防衛省說，中方戰機並未違反國際法。在上個會計年度中，日本戰機攔截了解放軍戰機675次，但中方戰機都沒有飛入國際公認的12英里（近20公里）領空範圍內。

(中時新聞網)