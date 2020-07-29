（富宇建設捐「獨老服務專車」，投入台中獨居老人的關懷訪視、緊急救援與送餐等服務。圖／曾麗芳攝）

讓獨居老人不孤單！富宇（4907）集團旗下的富宇建設捐贈「獨老服務專車」，與台中市府社會局及永信社會福利基金會攜手，投入台中獨居老人的關懷訪視、緊急救援與送餐等服務，自7/27正式上路。

由富宇建設捐贈的「獨老服務專車」，在台中市府社會局推動下，整合在地資源，由永信社會福利基金會提供專業服務，每次出勤皆配置1-2名專業照顧服務員，正式上路後，每周一至周五行駛於西屯、南屯、烏日、外埔、清水、沙鹿、龍井、大肚、大甲、梧棲、大安等11區。

富宇建設董事長特助張宇承表示，富宇重視「家」的溫度，多年來致力於社會服務、推廣社會公益，打造共好生活，期盼透過企業資源的挹注，完善獨老照護資源，讓獨居長者可以安心在宅，不再孤獨終老，期盼為社會帶來更多愛與正向的力量。

根據台中市109年6月老年人口數統計，台中65歲以上老年人口數占台中人口總數13.25％；其中海線地區如大安區，老年人口就佔全市17.40％，市區老年人口總數雖多，但在城鄉差距之下，以資源分布性來看，幅員廣大的海線一帶，獨居老人服務需求迫切。

台中市社會局長彭懷真表示，台中獨居老人共三千多人，感謝富宇長期在各方面的愛心資源挹注，市府期許結合民間資源，相互搭配成為典範，更幫助其他組織效法，打造台中成為幸福宜居城市。

永信社會福利基金會執行長趙明明指出，「獨老服務專車」提供即時服務、載運物資，由於訪視範圍廣大，特別是海線區域的服務有時上山、有時向海，而大肚山區又需長時間行駛山路，相當考驗車況，顧及社工員的外出安全，並兼顧老人的服務品質，配置專屬交通車的必要性極高。

「獨老服務專車」自7/27投入服務後，每日訪視問安從2個點，最多可增加達8個點，訪視人數也從每月平均的166位，提升至226位。

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