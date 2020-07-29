新冠病毒的可怕，除了傳染力強大外，現在有德國研究報告指出，新官病毒可能造成等同於心臟病發的傷害，其中有78%人心臟受損。

根據德國法蘭克福大學醫院研究報告指出，他們檢查了100多名新冠肺炎的痊癒者的心臟，當中50人感染前身體健康、57人屬於心臟病高危險族群，之後再次透過心臟核磁共振掃描發現，其中有78%的病患心臟有受損跡象，76%的痊癒者的血液中含有高濃度、在心臟病發時才會產生的肌鈣蛋白（troponin）。而其中有60名痊癒者有心臟發言的跡象，而且都在確診後的71天出現類似症狀。

而漢堡的心血管中心大學（University Heart and Vascular Centre）分析了39名因新冠肺炎逝世病患的心血管組織，其中有35名被判定為因為病毒引起的肺炎，其中有24例的心臟有病毒入侵的跡象，有8例的心臟受損程度並不符合急性心肌炎的治療標準，但有16例的病例中，心臟中有著高濃度病毒，甚至有證據顯示，病毒在病患逝世之前，病毒在心臟組織中有明顯的複製跡象。

而《美國醫學會心臟病學期刊》最新的研究報告也指出，這些研究發現，表示新冠肺炎會與某些心肌損傷有關係，有可能是因為病毒所導致的結果，即便痊癒者體內不存在病毒，但仍然需要進行長時間的觀察心臟的健康。

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(中時新聞網)