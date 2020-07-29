日本人氣偶像團體NEWS成員手越祐也，因在防疫期間不受經紀公司傑尼斯事務所勸告擅自跑趴約妹，而遭到公司開除，形象跌入谷底。但他卻絲毫不在乎，事後還當起YouTuber及接受雜誌專訪大爆情史，更即將在8/5日推出新書，大秀結實身材與眾女星交往的過程，令網友十分期待。

手越祐也16歲出道以來便憑著帥氣的外表擄獲大批女粉絲的心，但在近期一連串的的脫序行為後，他雖在記者會中表示「為了不給NEWS、粉絲、公司帶來困擾，才決定退團離開」，外界還是認為他是遭到公司剔除。手越祐也退團後，不但當起YouTuber大方介紹自己一次花了4000萬日圓（約新台幣1120萬元）買的藍寶堅尼跑車，還將出書《AVALANCHE~雪崩~》自爆16歲便失身的情史。

【影片來自YOUTUBE，若下架請見諒】

據報導中指出，他的新書中將曝光過去與圈內女星AV天后三上悠亞、柏木由紀等人的交往過程，還將公開傑尼斯事務所的驚人內幕，雖這些消息都未受到證實，卻讓新書登上預售榜前幾名，不過隨後又下架令外界看得一頭霧水，引起熱烈討論。

在 Instagram 查看這則貼文 手越祐也（@yuyategoshi1054_official）分享的貼文 於 PDT 2020 年 6月 月 23 日 上午 7:28 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 三上悠亜（@yua_mikami）分享的貼文 於 PDT 2020 年 7月 月 27 日 上午 4:16 張貼

(中時新聞網)