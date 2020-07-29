雖然美國總統川普於5月時大力鼓吹全國重啟經濟，更聲稱美經濟將如同「火箭起飛」般復甦，但如今美國疫情反更惡化，至今已有435萬人確診、近15萬人死亡，顯示川普承諾的經濟「火箭式復甦」在起飛不久後就墜毀，更讓外媒稱不論在防疫或經濟政策上皆一敗塗地。對此，諾貝爾經濟學獎得主克魯曼指出，川普與其盟友會做出如此自我毀滅行為，都是美國自私邪教所導致。

同時為《紐約時報》專欄作家的克魯曼（Paul Krugman）撰文表示，列入人口考量下，美國因新冠病毒的死亡率已是歐盟或加拿大的15倍，先前為了拚經濟、急著解除社交間距命令的州，如今其就業與增長似乎陷入停滯與倒退，可見美國在防疫與經濟層面上已一敗塗地。

克魯曼進一步分析其原因，並指出正因川普與其盟友太急著看到優秀就業數據、無視感染風險，也忽略大流行如何破壞經濟，但這並非全部原因；他指出，從川普與其共和黨盟友嘲笑、甚至阻擋地方要求人民戴口罩的規定來看，從這些自我毀滅的行為證明，他們都是美國自私教的成員。

克魯曼表示，當代美國右翼奉信「貪婪是好事」，也就是不受限制的商業活動有助利益最大化，而不受監管的消費者選擇，是促成良好社會的秘訣。他指出，這種憤怒有時候會表現為對自由的熱愛，但在大流行期間，理性政策取決於責任心，如人們不應該去酒吧、應該戴上口罩等行為不僅是為了自我保護，也避免讓他人陷入風險，但這種事卻是美國右派異常痛恨聽到的。

克魯曼最後強調，新冠病毒正揭露了美國自私邪教，但他並非指責共和黨們是自私的，問題在有人把自私神聖化了，「即使在傷害他人情況下也要自私刑事，這樣只會自毀其政治前景」。

(中時新聞網)