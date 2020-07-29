耗時兩年完成的紀錄片《初心》，記錄了史上橫跨米其林、世界50大及全球百大名廚榜的唯一華人名廚；堪稱亞洲餐飲界傳奇人物名廚的André Chiang江振誠從新加坡餐廳「Restaurant ANDRE」光榮退役的過程，本片從2018年初餐廳正式歇業前數週一路跟拍，並訪問還有朝夕工作的員工們，記錄的不僅是江振誠個人的故事，也是Restaurant ANDRE團隊每位成員各自不為人知的共同奮鬥故事。而現在的他，致力為台灣孵育下一代料理人，預計邀請3000位偏鄉學子及正在餐飲路上努力的年輕人們觀賞《初心》，讓這份為料理奮鬥的精神傳散出去。

《初心》預計8月21日於全台34家戲院搶先全球上映，今天舉辦媒體試片，獲得熱烈好評與許多感動，江主廚特別提到：「我的『成功』，並不是我一個人的成功，而是擁有這個『完美團隊』的成功。『勇敢無懼』和『勿忘初心』是我自己看完紀錄片後最大的感觸。」

接著談到和自己打拚近十年的「Restaurant ANDRE」團隊成員，江主廚感性地說：「他們每個人都是離鄉背井，用異於常人的堅毅精神，在異鄉為自己的未來全力投入，追尋成為一個明日之星的夢想。除了勇敢追夢、不怕辛苦之外，更時時不忘檢視自己的『初心』；當初帶給自己最大喜悅的那件事。希望這部片能夠成為進場觀眾在為自己生涯打拚的路上，一個實踐夢想藍圖的借鏡，這也是我想要傳遞給下一代年輕人的重要訊息。」

名廚江振誠，受母親影響愛上烹飪，歷經30年的廚師生涯，20出頭遠赴南法學藝，從底層起步，靠著不放棄追夢的堅毅精神和努力，成為世界餐飲圈的頂尖名廚，如此靠著一己之力從無到有的經歷，讓江振誠更加重視「教育與傳承」，更希望《初心》中「勇敢追夢」、「回盼初心」的信念，能鼓舞更多懷抱信念、擁有夢想的人。因此江主廚將邀請全台灣北中南3000位學子及正在為未來拼搏的年輕人們入場觀賞《初心》，主廚更會親自出席北中南多場映後見面會，期待能藉由自己的故事，鼓舞更多懷抱信念、擁有夢想的人。

《初心》由AMOK製作出品、牽猴子整合行銷發行，8月21日全台上映，電影預告上線至今已破5萬人次點閱

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