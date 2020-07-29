市府由市長辦公室主任徐仙卿（右三）參議代表接受陳情書。（陳世宗攝）

太極門弟子代表及聲援民眾近百人，29日到台中市政府陳情，請市長盧秀燕幫市民伸張正義。針對太極門被稅務案糾纏24年，最高法院在13年前就已經判決太極門無罪無稅等；希望市長體會市民苦楚，在中央為市民發聲。市府由市長辦公室主任徐仙卿參議代表接受陳情書。

太極門蔡姓弟子指出，在刑案尚未確定所得性質時，國稅局理應等到刑案確定所得性質才能有後續作為，但國稅局並未按程序就對太極門開單課稅，國稅局以補習班同業利潤率對太極門開單課稅；但補習班主管機關教育部曾3次公開聲明「太極門不是補習班」。

太極門弟子向徐仙卿陳情台灣司法問題，指同一法官在兩審級中都參與，卻完全沒有迴避。真理大學副教授日前參加法稅改革論壇時，曾以太極門案為例指出，前審受命法官曾參與準備程序和實質調查，案件上訴到最高行政法院，又讓因職務調動到最高行政法院的同一位法官參與審查。

張小姐對行政執行署欲強制執行向徐仙卿陳情指出，最高行政法院107年判字第422號判決，認定太極門為氣功武術修行門派，以及81年度綜所稅確定判決未及審酌刑事判決及公告調查的贈與事實。

張小姐說，國稅局依行政院跨部會決議公開調查所取得7401份申明表均證明敬師禮為「贈與」，且中區國稅局已承認太極門不是補習班等新事實、新證據，足以證明81年度綜所稅課稅處分及確定判決均屬自始違法錯誤，行政執行署怎可助紂為虐？請市長仗義執言。

法稅改革聯盟游姓志工說，太極門的法稅假案在台灣絕非個案，不知道還有多少人正遭受假案的凌遲求救無門，像太極門這樣一個如此明顯的假案救濟了24年都沒有結果，很難讓人相信蔡總統推動轉型正義的決心。

(中時 )