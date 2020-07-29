北市府高層互評表流出，台北市長柯文哲今表示，把對所有局處長的評論全部送去給各局處長，是市長室祕書的行政疏失。他也表示互評不是壞事，不要有政治陰謀。國民黨台北市議員游淑慧則直言，柯自己「一市之不治，何以天下為」，才是他2024呼聲不高的主因。

對於互評表流出，遭疑是柯故意操作拔官，要局處長繃緊，柯說，首長互評制度行之多年，理論上分數及評語應只需給局處長個人，而不是對全部局處長的評論全都送去給所有局處長，這是市長室祕書的行政疏失與錯誤，他已經有跟祕書講，不要連公文處理、個資的精神都不懂，公務員的瑕疵不應該全部寄送出去，他承認是個人疏失。

游淑慧在臉書指出，首長彼此看不順眼、冷箭互射，突顯柯市府最大的問題，「一個不合作的市府團隊，各人顧官位」。而更慘的是，有些毒舌評論居然很符合實際狀況，畢竟自己人最了解自己人，「請問，柯市長要不要檢討更換這些不適任的首長？」她也提及，讓人最不能信任的是，柯文哲的團隊有紀律可言？內部喬蛋會議的錄音檔可以外流，本來只該少數人能看的首長互評也外流。

游淑慧表示，最近柯文哲老婆陳佩琪不斷抱怨誰選得過民進黨，不斷怨嘆柯文哲沒網軍、沒資源、沒國營企業，但民進黨一黨獨大固然是事實，而台北市的資源龐大，也是全國縣市之冠。她諷刺表示，蔡英文在做的事，柯文哲一樣也沒少，「所以或許柯文哲自己『一市之不治，何以天下為』，才是他2024呼聲不高的主因」。

(中時新聞網)