國建(2501)在桃園小檜溪重劃區推出總銷28億元國泰川青案，自6月初起開始潛銷，挾著品牌力，每坪成交均價40萬元創出區域新高，目前銷售已高達6成，預期將在2023年完工，開始貢獻營運。

國建2020年度預計將推六筆新案，包括桃園小檜溪將推兩案，除了國泰青川外，小檜溪重劃區還有另一塊近千坪基地，計劃將在9月底10月趁勢推出，將規劃成20~30坪的入門款產品。另外，北市南港將推都更案、央北重劃區以及台中、台南都將會有新建案推出。

國泰川青一案為雙塔式建築，總戶數達149戶，包括住家142戶、店面7戶，公設比約33.53%，為地上19、221樓/地下4樓的產品，每坪成交均價每坪40萬，頂樓的兩戶每坪價格45萬已經售出。

今年上半年桃園移轉棟數2萬棟，占整體六都比重18.55%，且年增13.1%，是六都中唯一跟去年同期相比成長的區域，房仲業者指出，桃園重劃區多，而小檜溪、中路重劃區綠覆率更高於10%，優於桃園其他重劃區，也成後疫情時代的焦點。

國建對國泰川青完銷十分有信心，已經決定將在8月3~9日舉行快閃MODELHOUSE傢俱義賣活動。負責此案代鎖的璞園團隊指出，循環經濟是現今的世界潮流，若是能將每一個案子接待中心的傢俱都賣給需要的人，這也是推動環保及循環經濟的一種方式，此次傢俱義賣是集合5~6個接待中心的傢俱，義賣所得將全數捐贈弱勢團體。

(時報資訊)