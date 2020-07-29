台南市警察局長詹永茂上任首務為降低舞廳、酒店衍生的暴力鬥毆與槍擊案件，警方一度私下協調3家舞廳業者同步關門數日避鋒頭，遭業者找民代回絕，警轉促業者加裝金屬探測門，嚇阻酒客攜帶凶器，仍被認為實質效果不大。

台南市因槍擊案件頻仍撤換警察局長，詹永茂上任後，日前找來轄區常有鬥毆案件發生的警分局長討論，如何遏止相關案件持續發生。

為了避免詹永茂甫上任就發生舞廳、酒店滋事開槍案件，台南市3家大型舞廳業者，日前全接獲警方私下要求暫時停業數日以規避鋒頭，業者只好求助民代，民代反求警方出示公文說明「為什麼要求停業」，最後作罷。

台南市八大行業近日陸續在店內加裝金屬探測門，宣稱可加強過濾酒客攜帶凶器，降低暴力份子在八大行業內打架鬧事機率。

八大行業加裝金屬探測門在北台灣縣市的業者已常見，實質效果不大，幾乎每位客人身上都有金屬物品，包括褲頭的金屬皮帶、拉鍊，經過探測門時，儀器就會鳴聲示警。

部分基層警官私下認為，即使警方盤查時，都須經同意才能搜索，業者更無權要求查看客人身內物，一般業者為作生意，多數不會找客人麻煩，只有表面的嚇阻作用。

明知沒有實質效果，在詹永茂宣誓打擊暴力與壓制槍擊案的決心下，業者仍陸續添購1座18萬元的金屬探測門，證明配合警方來明哲保身。

(中時 )