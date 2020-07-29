昨傍晚北部不少縣市突下暴雨，苗栗通霄1名老婦在雨中撐傘、推娃娃車載1歲曾孫女過馬路時，突遭1輛轎車衝撞，老婦為護小孩，緊急下趕緊以肉身擋車，讓女嬰雖摔出車外，但僅輕傷、坐路中央嚎啕大哭。護曾孫的老婦遭撞後送醫仍因傷重不治，警方訊後，今早已依過失致死罪嫌將駕駛送辦。

通霄分局表示，昨下午近5時獲報案，指通霄國中旁中山路有車禍，警方趕赴現場後，發現1輛由楊姓駕駛開的白色自小客車，撞擊推嬰兒車過馬路的吳姓婦人（79歲），雖娃娃車內嬰兒及楊男無明顯傷勢，但老婦人受傷極重，送醫急救後不治。

警方調閱監視器發現，老婦將被撞時，還一度轉身想保護推車內曾孫，但駕駛似乎因大雨看不清，在最後一刻才發現路口有人要減速，結果仍剎車不及，朝吳婦與娃娃車狠狠撞下，吳婦為了護曾孫，還趕緊轉身讓自己側面被車撞，但仍因撞擊力道太大，人和娃娃車都彈飛，小孩也拋出車外，驚嚇過度坐在馬路上嚎哭。

警方調查，吳婦住家其實就在斜對面，她帶曾孫出門後差沒幾步即將返家，沒想到竟遭不幸，家屬聞訊也立刻衝出來查看，悲痛震驚到不敢相信。警方對肇禍的楊男酒測，並未超標，但他仍對自己因一時視線不清，卻未開慢點的魯莽行為感到相當懊悔，訊後，警方依過失致死罪嫌將他送辦。

警方獲報到場時，將為了護曾孫遭撞的吳婦送醫，但已回天乏術。（圖／讀者提供）

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)