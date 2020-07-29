這幾天喜事連連，先是歌手徐佳瑩宣布懷胎5個月，接著潘瑋柏也在40歲之前終結單身，宣布將「最美空姐」娶進門，連艾成與王瞳都挺過風雨，9年愛情昇華為婚姻，如今金曲歌王老蕭參戰，昨無預警在IG貼出短片，表示自己也有好消息要宣布。

蕭敬騰剪頭髮，猶如朴敘俊在《梨泰院CLASS》的招牌栗子頭。(取材自蕭敬騰IG)

繼演藝圈連日喜事轟炸，歌王老蕭也加入，昨(7/28)在IG分享了一部影片，寫下：「我也有好消息要告訴大家」，但很可惜不是婚訊，而是他公開新造型，影片中，老蕭穿了運動套裝、反戴白色鴨舌帽，慢慢接下帽子，赫見之前長到可以自由做造型的頭髮，已經變成清爽的模樣。

蕭敬騰的新髮型，是將頭髮剪短至服貼，加上短短的齊瀏海，正是不久前爆紅的夯劇《梨泰院CLASS》男主角朴敘俊那顆「招牌栗子頭」，只見老蕭摸著頭髮露出笑容，看來很滿意自己的新髮型，而粉絲跟星友也稱讚連連，李千那直呼「你是百搭人」，禾浩辰則說「帥爆」，粉絲則誇老蕭剪這髮型超減齡猶如16歲，甚至比朴敘俊還帥。

(中時新聞網)