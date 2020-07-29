炎炎暑假何處去？不妨跟著石虎家族Fun遊台中！台中城市吉祥物「石虎家族與歐米馬」攜手YOYO家族，今年暑假舉辦2場粉絲見面會，首場將於8月2日在豐原太平洋百貨登場，現場有闖關遊戲、短劇演出、在地農特產市集等，歡迎大小朋友踴躍參加，一起度過愉快的周日午後時光。

新聞局表示，台中城市吉祥物石虎家族和歐米馬一直是民眾的好朋友，樂虎、來虎兩姊弟天然無害的萌樣，總讓人情不自禁露出姨母笑，加上虎爸挺著胖呼呼的大肚腩仍努力維持紳士形象，和虎媽常常公開放閃，還有活潑的歐米馬，靈活的身形、搞笑的動作，更是老少通吃的大明星。

新聞局說，為讓孩子度過充實又有趣的暑假，市府舉辦2場吉祥物粉絲見面會，這次攜手YOYO家族的草莓、太陽、浣熊、月亮、柳丁及羚羊等6位人氣哥哥姐姐，跟大家一起共度暑假時光；現場規劃唱跳互動、短劇演出。

新聞局強調，還有在地農特產與消暑聖品的農業市集，以及趣味闖關遊戲，完成任務可獲得小禮物，數量有限，兌完為止。活動時間訂於8月2日在豐原太平洋百貨一樓廣場、8月16日在台中公園(近雙十路草地)，活動自下午3點開始，歡迎大小朋友前來同樂。

(中時 )