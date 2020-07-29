公共電視籌設「國際影音平台」爭議風波，文化部今發出聲明表示，將終止「國際影音平台」委託案，但後續推動政策方向不變。對此，民進黨立委黃國書表示，尊重文化部決定，但覺得很可惜，失去公共性媒體對國外宣傳機會。綠委鍾佳濱對於文化部終止委託案感到不解，希望文化部勇於說明政策轉變的原因。

針對公視籌設「國際影音平台」爭議，被質疑是政府「大外宣」的工具，黃國書表示，過程中確實有非常多爭議，像是政府需不需要介入獨立的公共電視，藉由獨立的公視頻道幫政府做事情，這部分有很多疑義，公視內部董事會也有不同意見，但對國際而言，台灣就是台灣，對外宣傳的立場沒有政治立場問題。

黃國書說，我們應該要思考台灣需不需要公共電視作為媒體代表向國際宣揚，他認為台灣是有需要的，即便台灣內部有不同立場，但是宣傳台灣的立場一致，雖然文化部已做出終止委託案決定，建議未來文化部推動相關政策時，要用有說服力的方式化解歧見跟爭議。

鍾佳濱說，該筆文化部補助公視籌設國際頻道預算有送立法院審議，董事會也通過審查，文化部現在卻要撤回該委託案，令人覺得疑惑也不解，希望文化部勇於對政策說明。

至於外界質疑公視淪為政府大外宣，鍾佳濱說，公視領取文化部經費補助，在立院審議都有清楚說明，包括先前成立的台語頻道，這些年來製播成效不錯，也符合公共性及製播過程的獨立性，實在不明白國際頻道委託製播有什麼問題，令人費解。

(中時 )