MCU(微控制器)大廠盛群(6202)第二季起受到體溫量測出貨帶動，營收衝上新高，展望第三季，盛群營運不看淡，全年營收相較去年會有中個位數成長，法人更樂觀看好，盛群全年每股獲利上看3.8元，盛群今開高走高，股價大漲逾4%，股價衝上70元大關，最高達71.7元，衝上月線。

盛群第二季因為步入產業旺季，受惠於新冠肺炎衝擊，額溫槍客戶積極拉貨，健康量測營收已大幅增加，單季營收達14.22億、季增加37.9%，毛利率受到人民幣貶值與產品組合影響，毛利降至45.15%，費用因營收達標認列較多分紅費用，費用為3.63元，單季稅後淨利為2.38億元，每股賺1.06元。

展望第三季，因疫情較為趨緩，預計額溫槍客戶將出貨至9月完畢，但安防客戶拉貨動能開始加溫，電動機車也有第二季延遲出貨以及新品加持，都將貢獻營收，第三季營運不看淡，就區域別來看，大陸與台灣市場相對樂觀，海外狀況較差，法人預估，盛群第三季獲利狀況將更勝第二季，全年每股獲利上看3.8元。

展望2020年，年初受到新冠肺炎影響，代理商客戶都處於停工狀態，但第二季起，大陸已全面復工，加上疫情帶來額溫槍訂單大增，盛群整體營運復甦，第二季營收創歷史新高，下半年部分，盛群也看好體溫量測、一氧化碳報警器、電動牙刷、電動工具機需求不差，預期今年也會有不錯成長，盛群也預估，今年整年度營收應該會比去年成長，會落在中個位數成長。

(時報資訊)