三星總部日前宣布將在8月7日起於限定市場開賣Galaxy Z Flip 5G，但未說明首波上市國家有哪些，台灣三星今日宣布，將於8月7日起於全台限定通路正式上市Z Flip 5G，單機建議售價為49,888元，只比今年2月上市的4G版貴1000元。

三星推出的折疊式手機售價雖然高，台灣市場對折疊手機的反應卻一直相當好，不論是去年發表的Galaxy Fold，還是今年初亮相的4G版Z Flip，都以比預期快的速度賣完，或許正是三星將台灣列為這類產品首波上市區域的最大原因，而台灣三星行動與資訊事業部副總經理陳啟蒙表示，三星首款翻蓋式摺疊智慧手機Galaxy Z Flip自從在台灣上市後熱度很高，第一波創下十天內售罄的成績。

Z Flip 5G與4G差異點僅在於處理器不同，Z Flip 5G採用高通驍龍865+，展開後螢幕尺寸為6.7吋O極限摺疊螢幕、覆蓋三星全球首創的超薄可摺式玻璃（Ultra-Thin Glass, UTG），台灣三星表示，Flip 5G開闔次數可達20萬次，如以每天翻蓋100次計算可使用5年之久，隱藏無段式轉軸以雙凸輪結構設計，整合三星最新的抗塵技術，讓手機能在特定角度範圍內，猶如筆電螢幕般維持多角度展開狀態，都與4G版相同。

(工商 )