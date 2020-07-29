新北市1名林姓老翁（78歲）日前接獲不明男子來電，聲稱是老翁的「外甥」，並告訴林翁他的手機換了，電話中還向林翁開口借15萬元，林翁不疑有他，並於本月27日到聯邦銀行樹林分行準備匯款，但匯款前林翁無法提供受款人正確資料，櫃員詢問其用途他也支支吾吾，銀行櫃員報警處理。警方獲報抵達後，先是發現「外甥」門號為詐欺電話，經通話後外甥也表示，並沒有跟他借錢，林翁這才驚覺受騙了，

警方調查，林翁日前接獲不明來電，聲稱是自己的「外甥」，並開口向他借了15萬元，林翁前日前往匯款時，因無法明確表明收款者資料，且對於匯款用途也支吾其辭，行員驚覺有異連忙報警處理。

樹林分局彭厝所員警抵達現場後，查證發現，該支門號已是經過通報的詐騙號，確認其為詐騙電話，警方也細心地陪同老翁打電話給其外甥，經通話後外甥也表示他並沒有跟老翁借錢，老翁這才驚覺受騙了，對銀行行員及處理員警感激不已。

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)