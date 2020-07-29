時力立委邱顯智、陳椒華今日召開記者會指出，財政部為了推廣台灣PAY，竟要求公股行庫拉高3倍券綁定台灣PAY的數量，導致公股行庫強迫行員3倍券綁定台灣PAY，並下達推廣綁定業績KPI的離譜情事。財政部國庫署主秘馬小慧表示，不會強制要求，只是開放跟鼓勵。

邱顯智表示，早在6月底即接獲公股行庫行員爆料，隨即發文財政部要求說明相關推廣情形。財政部回文表示：「本部未曾強迫公股銀行行員以『台灣 Pay』綁定振興3倍券，且經洽各公股銀行表示亦未有上開情事；僅臺灣土地銀行股份有限公司、彰化商業銀行股份有限公司、臺灣中小企業銀行股份有限公司等3家，為利引導客戶綁定消費，獲得加碼回饋，請行員優先體驗『台灣 Pay』綁定數位3倍券。」

邱顯智說，財政部的回應根本是避重就輕、偷換概念，把下達KPI要求達標的強迫指令超譯為「請行員優先體驗」；況且，依照記者會出示的資料，土銀、彰銀、華銀、一銀、兆豐、中小企銀皆下達明確綁定KPI，並有統計報表與Line對話捷圖指證歷歷，顯見財政部一再公然說謊，死性不改。

邱顯智表示，連蔡英文總統、交通部長林佳龍都選擇領用紙本3倍券，絕大多數的台灣人民選擇領取紙本3倍券，財政部有什麼臉強迫公股行庫員工綁定3倍券？

陳椒華指出，政府多年來推動國家級的採強迫式、綁架式的手法來拉升使用率，這讓讓公股行庫內部員工反感，也讓社會大眾更加相信台灣PAY是個失敗的產品。

陳椒華委員說，2020年8大行庫為了行銷台灣PAY，合計編列超過1億元的行銷預算；而且根據媒體報導，至7月23日止，8大公股銀行台灣Pay提供的早鳥綁定優惠，僅用掉不到一半的名額，顯見台灣PAY的體質、體驗之差，不管是祭出優惠還是強迫中獎的綁架公股行員，都無法提升台灣PAY的使用量。

馬小慧回應，3倍券中紙本佔85％，足見紙本有其優勢，財政部也不會強制員工選擇，6月時也曾在公股金融會議宣導。對於相關意見會帶回公股銀行討論。

(中時 )