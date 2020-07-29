客家委員會今(29日)召開「浪漫客庄旅遊券」第2階段一般民眾券的公開抽籤，由客委會副主委鍾孔炤主持抽獎，將從358萬5310人中抽出14萬名幸運兒，獲獎率低於4％，中獎民眾於下午5時將收到通知簡訊，晚間7時可於網路查詢中獎結果，沒收到通知的民眾不必太擔心。

鍾孔炤表示，第二階段登入由於人數爆量導致系統塞車，這部分已緊急處理，但由於全國民眾十分踴躍，為了不讓民眾權益受損，因此延長登入申請2天，也取消異地消費的限制，表現客委會的誠意。

抽籤現場由工作人員將密封信封中的USB拿出並匯入電腦抽獎系統，當中有358萬5310登入民眾的資訊，由副主委鍾孔炤一鍵抽出14萬名中獎民眾。

為防止系統再度當機，這次特別以分流領券方式進行，今天下午5-7時證號尾數1、2、3民眾可以領券，下午7-9時證號尾數4、5、6可領券，9時之後7、8、9、0可領券，明(30)日後則天天可領不受分流限制。

客委會表示，本周六8月1日起民眾可持電子票券至全台11個縣市70個客家文化重點發展區，以及超過4000家的「浪漫客庄遊指定店」做使用，消費只需打開票券QRcode供店家掃描，每消費滿100元現抵1張，最高可一次折抵800。

另外提醒民眾，中獎民眾今天下午5時後將收到中獎結果，晚上7時也可於網路查詢，沒收到簡訊民眾不用擔心自身權益受損。

(中時 )