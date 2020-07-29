2020/7/29 中央流行疫情指揮中心嚴重特殊傳染性肺炎記者會

在台工作2年多的泰籍移工返國後確診，引發在台感染的疑慮。桃園市長鄭文燦今早透露，目前確診移工的密切接觸者和同工廠共189位，採檢PCR全為陰性，但疫情發布仍待中央統一發布。

至於染疫泰籍移工在台時曾去過哪？發言人莊人祥昨天(28日)僅表示泰籍移工與他女友在返國前幾周常出入大賣場採買，詳細足跡要等與移工電話聯繫上後才知道。中央流行疫情指揮中心將在14:00召開記者會，說明疫情及防疫作為等事宜，《中時新聞網》提供全程直播。

(中時新聞網)