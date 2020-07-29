追染疫泰籍移工足跡 指揮中心最新記者會說明 13:182020/07/29 中時新聞網 莊楚雯 、 何立雯 、 徐秀娥 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 染疫泰籍移工足跡 指揮中心最新記者會說明。（圖為中央流行疫情指揮中心 資料照/林周義攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 2020/7/29 中央流行疫情指揮中心嚴重特殊傳染性肺炎記者會 在台工作2年多的泰籍移工返國後確診，引發在台感染的疑慮。桃園市長鄭文燦今早透露，目前確診移工的密切接觸者和同工廠共189位，採檢PCR全為陰性，但疫情發布仍待中央統一發布。 至於染疫泰籍移工在台時曾去過哪？發言人莊人祥昨天(28日)僅表示泰籍移工與他女友在返國前幾周常出入大賣場採買，詳細足跡要等與移工電話聯繫上後才知道。中央流行疫情指揮中心將在14:00召開記者會，說明疫情及防疫作為等事宜，《中時新聞網》提供全程直播。 (中時新聞網) #泰籍移工 #染疫 #足跡 #桃園 #說明 #中央疫情指揮中心 #記者會 #新冠肺炎 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #台灣 也許您會感興趣 推薦閱讀 追逐中美間諜戰足跡 04:102020/07/27 時論廣場 MLB》馬林魚添10人染疫 主場開幕戰取消 22:032020/07/27 體育 船員染疫增 船東營運風險高 台航商亦在港隔離 04:102020/07/28 產業．科技 返泰移工確診 不排除在台染疫 04:102020/07/28 生活新聞 憂群聚！確診移工任職科技大廠急公告「暫不要前往桃園」 09:542020/07/28 生活 日本乳頭群聚感染600人恐中鏢 宅神驚吐這句…網歪樓 10:392020/07/28 生活 《國際產業》電池需求染疫 三星SDI上季淨利大減7成 15:402020/07/28 財經 泰籍移工確診新冠肺炎 活動足跡多於桃園曾逛大賣場 19:212020/07/28 生活 進口冷鏈染疫 陸強化源頭管控 04:102020/07/29 話題觀察 抗疫有信心 大聯盟照打 04:102020/07/29 運動天地 生活熱門新聞 桃園小心了！確診泰籍移工返國前密集進出這裡 - 時事 14萬名客庄券幸運兒有你嗎？下午5點起送出中獎簡訊 - 生活 心驚驚！2天增9確診 醫揭「超級警訊」：海嘯就在眼前 - 生活 憂群聚！確診移工任職科技大廠急公告「暫不要前往桃園」 - 生活 終於抽到動滋券 網友一點合作店家網頁傻眼：哪招 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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